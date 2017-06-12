Trabzonsporlu oyuncular Miami’de

Trabzonspor'un iki Kolombiyalı oyuncusu Rodallega ve Castillo, tatillerini birlikte geçiriyorlar.

Spor Toto Süper Lig’in sona ermesiyle birlikte futbolcular da tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Yabancı oyuncular ülkelerine giderken, bazıları ise tatil merkezlerinde günlerini geçiriyor. Yerli oyuncular da yeni yerleri keşfetmek için farklı bölgelere gitmeyi tercih ediyor.

Trabzonspor’un sezon başında ABD’den transfer ettiği Fabiano Castillo ve devre arasında Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega tatillerini birlikte yapıyorlar. İki Kolombiyalı oyuncu Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti ve Atlas Okyanusu kıyısında bir kıyı kenti olan Miami’de tatillerini eşleriyle birlikte yapıyorlar. Birlikte tatil yapan ikili yeni sezona kendilerini hazırlarken, sosyal medya hesaplarında ise eğlenceli tatillerini paylaşıyorlar.