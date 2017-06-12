Terim’in sözleri sosyal medyada olay oldu!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili dün akşam Kosova maçı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in 87 dakika yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Terim’in açıklaması twitter’da tt listesinde zirveye oturdu.
İşte twitter kullanıcılarının Fatih Terim’in açıklamalarıyla ilgili attıkları tweetler:
Hani gri alan kalmayacaktı?Şimdi heryer gri oldu.Arda yı kim kullandı,Fraansa da neler oldu.Arda Demirören ne konustu,4 sayfalık metin neydi
— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 11 Haziran 2017
Dün sahur vaktine yakın Fatih Terim çok söyledi, fakat hiç bir şeyde soylemedi, anlayan anlatsın
— Kadir (@balianxxx) 12 Haziran 2017
Hasan Ali’nin asist yaptığı, Volkan Şen’in gol attığı bu olağanüstü günü gereksiz yere meşgul eden Fatih Terim ve Arda’yı kınıyoruz.
— ismail yeşiltaş (@isylts) 12 Haziran 2017
Fatih Terim acıtasyon yapıp mehmetcigi,şehitleri,ardayı öne atıyor ama agzından prim almadan oynayalım kelimesini bir türlü çıkaramıyor.
— Talip Kuşcu (@TalipKuscu) 12 Haziran 2017
Fatih Terim bir şey açıklamadı diyenler daha neyi açıklasın.Şu tarih şu saat yemek yedik,şu saat tuvalete gittik,şu saat idmana çıktık mı.?
— Uptrend (@marin350) 12 Haziran 2017
o değilde gece fatih terim 87 dk çok güzel konuştu fakat hiç bişey anlamadım. çok garip :)
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