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Terim’in sözleri sosyal medyada olay oldu!

Fatih Terim, Kosova maçı sonrası yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. İşte Terim'in sözlerine gelen tepkiler...
08:4212 Haziran 2017
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Terim’in sözleri sosyal medyada olay oldu!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili dün akşam Kosova maçı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in 87 dakika yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Terim’in açıklaması twitter’da tt listesinde zirveye oturdu.

11 Haziran 2017 Fatih Terim`den çok kritik açıklamalar! Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan'ın prim meselesinde sesini yükselttiğini ifade eden deneyimli teknik adam, sesini yükseltmemesi konusunda kendisini uyardığını söyledi. İlgili Haberi Oku

İşte twitter kullanıcılarının Fatih Terim’in açıklamalarıyla ilgili attıkları tweetler:

Son güncelleme: 08:46 | 12.06.2017
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