Terim’in sözleri sosyal medyada olay oldu!

Fatih Terim, Kosova maçı sonrası yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. İşte Terim'in sözlerine gelen tepkiler...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili dün akşam Kosova maçı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in 87 dakika yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Terim’in açıklaması twitter’da tt listesinde zirveye oturdu.

Fatih Terim`den çok kritik açıklamalar! Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan'ın prim meselesinde sesini yükselttiğini ifade eden deneyimli teknik adam, sesini yükseltmemesi konusunda kendisini uyardığını söyledi. İlgili Haberi Oku

İşte twitter kullanıcılarının Fatih Terim’in açıklamalarıyla ilgili attıkları tweetler:

Hani gri alan kalmayacaktı?Şimdi heryer gri oldu.Arda yı kim kullandı,Fraansa da neler oldu.Arda Demirören ne konustu,4 sayfalık metin neydi — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 11 Haziran 2017

Dün sahur vaktine yakın Fatih Terim çok söyledi, fakat hiç bir şeyde soylemedi, anlayan anlatsın — Kadir (@balianxxx) 12 Haziran 2017

Hasan Ali’nin asist yaptığı, Volkan Şen’in gol attığı bu olağanüstü günü gereksiz yere meşgul eden Fatih Terim ve Arda’yı kınıyoruz. — ismail yeşiltaş (@isylts) 12 Haziran 2017

Fatih Terim acıtasyon yapıp mehmetcigi,şehitleri,ardayı öne atıyor ama agzından prim almadan oynayalım kelimesini bir türlü çıkaramıyor. — Talip Kuşcu (@TalipKuscu) 12 Haziran 2017

Fatih Terim bir şey açıklamadı diyenler daha neyi açıklasın.Şu tarih şu saat yemek yedik,şu saat tuvalete gittik,şu saat idmana çıktık mı.? — Uptrend (@marin350) 12 Haziran 2017