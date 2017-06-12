Selahattin Şahin dünya ikincisi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Dünya Thaiboks Şampiyonası'nda ringe çıkan sporcumuz Selahattin Şahin dünya ikincisi oldu.

Yoğun bir katılımın olduğu şampiyonada birbirinden çekişmeli maçlar gerçekleşti. Rakiplerini bir bir eleyerek finale kalan gurbetçi dövüşçü Selahattin Şahin, en son Ukraynalı rakibiyle baş başa kaldı. Rakibinin çok tecrübeli olduğunu belirten sporcumuz, “Kendisi bugüne kadar üç yüzün üzerinde maç yapmış ve başarılı bir isimdi. Karşılaşma baştan sona çok çekişmeli geçti. Başa baş bir mücadelenin sonunda kimin kazandığına karar vermek çok zor oldu, ancak son anda hakemler karşılaşmayı rakibime verdi. Ben ilk kez katıldığım dünya şampiyonasında ikinciliği aldım ve umuyorum ki bundan sonraki şampiyonalarda birincilik kemerini de kazanacağım” dedi.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde yaşayan gurbetçi sporcu bugüne kadar birçok şampiyonluk kazanırken, ringlere İstiklal Marşı ve Türk bayrağıyla çıkıyor.