Rhodolfo resmen gitti

Beşiktaş'ta forma giyen savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olduğu resmen açıklandı.

Brezilyalı oyuncu Rhodolfo’nun transferi Flamengo resmi internet sitesinden duyuruldu. İki sezon önce siyah-beyazlı ekibe katılan deneyimli savunmacının Flamengo’ya 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtildi. Beşiktaş Kulübü de KAP’a yaptığı açıklamada transferi “Luiz Rhodolfo Dini Gaito’nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 AVRO ödenecektir. Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonu’nun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir” şeklinde duyurdu.

Luiz Rhodolfo, Beşiktaş’ta çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.