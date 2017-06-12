Oğuzhan’a Monchi kancası

İtalyan basınına göre Roma Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaş’ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u almak için düğmeye bastı. 15 milyon Euro’luk teklif gelirse milli futbolcuyla yollar ayrılabilir.

İtalya’da gündem Oğuzhan Özyakup… Ülkenin iki önemli gazetesi La Gazzetta dello Sport ve Il Messaggero, Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusunun Roma'nın listesinde olduğunu yazdı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktörlük koltuğuna oturan Monchi'nin 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldığı ve transferi için düğmeye bastığını belirtti. Çizme basınına göre İspanyol direktör, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek.

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La Gazzetta dello Sport'a göre, Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero'nun orta saha oyuncusu Uruguaylı Lucas Torreira için 15 milyon Euro istemesi Monchi'nin rotayı Oğuzhan'a kırmasına neden oldu. Gazete, West Ham United ve Arsenal'ın da istediği Beşiktaşlı futbolcu için Roma'nın ciddi bir rakamı gözden çıkarttığını vurguladı. Ülke basınına göre Türk oyuncu için İtalya Ligi artık oldukça yakın.