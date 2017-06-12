Nikola Kalinic Twitter’dan isyan etti

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı bir seriyle gündem oluşturan Kalinic, oyuncuların basketbol oynadığı şartları eleştirdi.
İşte o paylaşımlar:
Evet. Eğer Avrupa’da profesyonel bir basketbolcuysanız:-“Onlar” ne kadar isterse o kadar çok maç oynarsınız (NBA ile aynı sayıda ancak…)
So, in Europe as a professional basketball player, you:– Play as many games as “they” want (same number as in Nba but…)
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017
-Ancak yaz tatiliniz yoktur. (benim durumumda, 5 sezonda toplam 20-30 gün!!! 1825’te 30 yapar!)
– But you get no summer off (in my case, in 5 seasons maybe 20-30 days total!!! Thats 30/1825!)– You can go to as many doping tests
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017
-“Onların” istediği kadar çok doping testine girersiniz. #korumayok-Haftada iki kez top değiştirirsiniz. (Bunu NBA’de düşünün…)
– You can go to as many doping tests as “they” want #noprotection– You change the ball two times per week?! (Imagine that in NBA…)
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017
-Eğer arzu ederseniz, hakemleri şikayet edebileceğiniz hiçbir yer yoktur.Vs. vs. Bunlar ilk hatırladığım şeyler.
– You have nowhere to complain about refs, in case you wantEtc. Etc. These are the first things I remembered.
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017
Sonra da neden her oyuncunun fırsat bulduğunda NBA’e veya başka bir yere gittiğini merak ediyorsunuz… #korumayok
And then you wonder why every player want to go to NBA, or somewhere else as soon as he gets opportunity… #noprotection
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017
Mesela, takımımla Euroleague şampiyonluğunu kutlayamadım, çünkü doping testine girmek zorundaydım…
For example, I couldn’t celebrate Euroleague title with my team, because I had to go to doping test…
— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017