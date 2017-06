Nikola Kalinic Twitter’dan isyan etti

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin Sırp forveti Nikola Kalinic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Avrupa basketbolunu eleştirdi.

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı bir seriyle gündem oluşturan Kalinic, oyuncuların basketbol oynadığı şartları eleştirdi.

İşte o paylaşımlar:

Evet. Eğer Avrupa’da profesyonel bir basketbolcuysanız:-“Onlar” ne kadar isterse o kadar çok maç oynarsınız (NBA ile aynı sayıda ancak…)

So, in Europe as a professional basketball player, you:– Play as many games as “they” want (same number as in Nba but…) — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017

-Ancak yaz tatiliniz yoktur. (benim durumumda, 5 sezonda toplam 20-30 gün!!! 1825’te 30 yapar!)

– But you get no summer off (in my case, in 5 seasons maybe 20-30 days total!!! Thats 30/1825!)– You can go to as many doping tests — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017

-“Onların” istediği kadar çok doping testine girersiniz. #korumayok-Haftada iki kez top değiştirirsiniz. (Bunu NBA’de düşünün…)

– You can go to as many doping tests as “they” want #noprotection– You change the ball two times per week?! (Imagine that in NBA…) — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017

-Eğer arzu ederseniz, hakemleri şikayet edebileceğiniz hiçbir yer yoktur.Vs. vs. Bunlar ilk hatırladığım şeyler.

– You have nowhere to complain about refs, in case you wantEtc. Etc. These are the first things I remembered. — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017

Sonra da neden her oyuncunun fırsat bulduğunda NBA’e veya başka bir yere gittiğini merak ediyorsunuz… #korumayok

And then you wonder why every player want to go to NBA, or somewhere else as soon as he gets opportunity… #noprotection — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 11 Haziran 2017

Mesela, takımımla Euroleague şampiyonluğunu kutlayamadım, çünkü doping testine girmek zorundaydım…