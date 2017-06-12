Milli Takım’ın primi için kaç yıl çalışmak lazım?

Türkiye Milli Takımı'nda Arda Turan'ın takımı bırakmasına kadar uzanan sürecin başlangıcı olarak gösterilen prim krizi ile çarpıcı bir gerçek...

Milli Takım’da yaşanan futbolcu-antrenör krizi bir prim tartışmasına dayanıyor. Peki bu prim neden bu kadar önemli? Euro 2016’ya katılım primi önce toplamda 150 bin Euro olarak belirlenmişti. Ancak Selçuk İnan’ın turnuva kapısı açan son dakika frikik golü her şeyi değiştirecekti. Soyunma odasında oyuncular 150 bine ek olarak TFF Başkanı Demirören’den 500 bin Euro daha istedi.

Pazarlıklar sonucu Federasyon toplam 500 bin Euro’ya ‘tamam’ dedi. Ancak bu yeterli olmadı, prim sonra futbolcuların istediği 650 bin Euro’ya çıktı. Daha sonra primlerin ödenmesinde ve hesaplanmasında anlaşmazlıklar çıktı ve olay malum krize dönüştü. Biz, 650 bin Euro’ya biraz daha dikkatli bakalım…

Turnuvanın başladığı 2016 Haziran ayında Euro kuru 3.30 seviyesindeyken asgari ücret 1300 TL idi. Turnuva elemelerinde bütün maçlarda oynayan bir milli sporcu 2 milyon 145 bin TL prim alacaktı. Bir asgari ücretlinin ise söz konusu primi kazanmak için çok çalışması gerekiyor.

137 yıl kadar…