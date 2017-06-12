Gianluigi Buffon’dan emeklilik kararı!

Dünya futboluna damga vuran kalecilerden olan Gianguigi Buffon, 2018 Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Juventus’un futbol efsanesi Gianluigi Buffon emekli oluyor. Bir sene daha kariyerini sürdürecek olan 38 yaşındaki file bekçisi, başarılarla dolu kariyerini 2018 Dünya Kupası’nın ardından sonlandıracağını ifade etti.

Buffon Sky Sport Italia’ya verdiği demeçte, “2018 Rusya’dan sonra yüzde 99.9 futbolu bırakıyorum. Yoğun geçecek bir sezonum daha var. Ondan sonra benden bu kadar diyeceğim” diye konuştu.

Yıldız file bekçisi Şampiyonlar Ligi’ni kazansalardı, Dünya Kulupler Kupası ve diğer başarılar için bir sene daha oynayabilleceğini de ifade etti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER