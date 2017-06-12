Galatasaray için gemileri yaktı

G.Saray’ın listesindeki Maicon, kariyerini İstanbul’da sürdürme planını kulübüne iletti. Sarı-kırmızılı takım ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başlayan 28 yaşındaki Maicon, olumlu referanslar elde etti. Başarılı stoper, Sao Paulo’dan transferi için kolaylık göstermesini istedi.

Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala çalışmalarını dört koldan sürdüren G.Saray'ın bir numaralı stoper adayı belli oldu: Maicon. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak kulübü Sao Paulo'nun zorluk çıkarması nedeniyle rafa kaldırılan Maicon'da bu kez mutlu sona yaklaşıldı. Oyuncuyla temasa geçen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, kulübünü ikna aşamasına geçti. 1.91 boyundaki başarılı stoperi yeniden Avrupa'ya döndürmeye çalışan yönetim, 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor.

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Brezilyalı bir gazeteciden Türkiye ve G.Saray hakkında bilgiler, bazı eski futbolculardan da olumlu referanslar alan 28 yaşındaki oyuncu, Sao Paulo ile gemileri yaktı. Transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Maicon, kariyerine Avrupa'da devam etme isteğini kulübüne iletti.