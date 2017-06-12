Galatasaray Adası’na cami önerisi

İBB Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Galatasaray Adasına cami yapılması konusunda öneri getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’nin Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, Galatasaray Spor Kulübü tarafından kullanılan ve geçtiğimiz günlerde yıkımı ile gündeme gelen Suada’ya cami yapılması önerisinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan Hüseyin Avni Sipahi’nin önerisi başkanlık makamına havale edildi. “Gelin bütün dünyanın gözü olan İstanbul’umuzun incisi boğaza bir mabet inşa edelim” diyerek Malezya’daki Kristal Cami ile Sudi Arabistan’daki Yüzen Cami’yi örnek gösteren Sipahi şunları söyledi: “Şehrin en yüksek tepesi Çamlıca’ya simge haline gelecek bir cami inşa edilmektedir. Ancak boğazın ortasında, Kız Kulesi’nden başka bir simge yapımız yok.

O da zaten ne Türkiye Cumhuriyeti zamanında ne de Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştır. Artık Boğaz’a milli bir yapı yapma zamanı geldi. Gelin önce Boğaz’ın ortasında bulunan Suada’ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim”. Üç parselden oluşan adanın iki parselinin Maliye Hazinesi’ne, birisinin ise özel mülkiyete ait olduğunu söyleyen Sipahi, arazinin Büyükşehir’e devredilerek plan değişikliği yapılması, caminin mimarisi için ise uluslararası yarışma açılması önerilerinde bulundu.