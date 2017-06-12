Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Mathieu Valbuena kimdir?

32 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Olympique Lyon forması giyiyor. Kariyerine Libourne'da başlayan Valbuena, Marsilya formasıyla bir efsaneye dönüştü. Velodrome'da geçirdiği 8 sezonda 324 maça çıkıp, 38 gol 50 asist kaydeden Le Petit Velo (Küçük bisiklet) lakaplı oyuncu, 52 kez Fransa Milli Takımı formasını giydi. Horozlar için 8 gol 16 asiste imza attı.

İspanyol asıllı futbolcunun kariyeri çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle başlamadan bitebilirdi. 9 yaşında geçirdiği bir yüzme kazası sonucunda bacağına 50 dikiş atıldı. Mathieu iyileştikten sonra hemen futbola döndü ve o günden bu yana topun peşinden ayrılmadı.

Kariyerinde 2014-2016 yılları arasında iki sezon Dinamo Moskova forması giyen ve ilk kez Fransa dışında şansını deneyen Valbuena muhteşem golleriyle de tanınmakta. Öyle ki Marsilya'nın 2007-2008 sezonunda Caen'i 6-1'le devirdiği maçta 30 metre civarından attığı gol o sezon yılın golü seçildi.

1.67'lik boyunu bir avantaja dönüştüren Valbuena, sürati ve tekniğiyle öne çıkıyor. 2009-2010 sezonunda Marsilya'yla Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Valbuena'nın adı Karim Benzema'yla bir skandala da karıştı.

2015'te ortaya çıkan olaya göre Benzema, Valbuena’ya özel hayatına ilişkin gizli çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapılmasına bizzat yardımcı olmuştu. Hala süren dava nedeniyle Benzema, Fransa Milli Takımı forması giyemiyor.