Fenerbahçe yeni golcüsünü Fransa’da buldu

Fenerbahçe, eski futbolcusu Webo’nun da aracılığıyla görüştüğü Kamerunlu golcü Moukandjo ve menajerinden olumlu yanıtı aldı. Fener şimdi 2018’de kontratı bitecek olan 28’lik oyuncunun kulübü Lorient’i ikna etmeye uğraşıyor.

Forvet transferi için yoğun mesai harcayan F.Bahçe'de yönetim, Benjamin Moukandjo'yu listesine aldı. Sarı-lacivertli kulübün temsilcileri, Fransa'da Kamerun'lu golcü ve menajeriyle görüştü. 28 yaşındaki futbolcu ile temsilcisinin, teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi. Lorient ise 1 yıl daha kontratı olan Moukandjo için 6 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Sarı-lacivertliler transferi 2-3 milyon Euro arası bir rakama bitirmenin peşinde…

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Fenerbahçe, Wahbi Khazri'de de sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Tunus'lu sol kanatla her konuda anlaştı; Premier Lig'den düşen Sunderland'den ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya uğraşıyor. İngiliz kulübünün de inadı, hem Khazri'nin hem de Kanarya'nın yoğun ısrarları sonrasında kırılmak üzere. Tunus'lu oyuncu, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.