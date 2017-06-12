Fenerbahçe Valbuena’ya kavuşuyor… Bugün İstanbul’da…

F.Bahçe’nin yeni transferi Valbuena, bugün saat 16.30’da İstanbul’a ayak basacak.

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena'ya kavuşuyor. Lyon'da 43 maçta 10 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak 18 gole direkt katkı sağlayan Fransız orta saha, bugün saat 16.30'da İstanbul'a inecek ve sağlık kontrolünden geçecek. 32 yaşındaki 10 numaranın, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır” açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe yeni golcüsünü Fransa`da buldu Fenerbahçe, eski futbolcusu Webo'nun da aracılığıyla görüştüğü Kamerunlu golcü Moukandjo ve menajerinden olumlu yanıtı aldı. Fener şimdi 2018'de kontratı bitecek olan 28'lik oyuncunun kulübü Lorient'i ikna etmeye uğraşıyor. İlgili Haberi Oku

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen F.Bahçe'de bu hafta içi heyecanlı geçecek. Taraftarlarına Mehmet Ekici müjdesini veren sarı-lacivertliler, bugün de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile Mathieu Valbuena'yı kamuoyuna duyuracak. Fener, esas bombayı ise hafta içinde patlatacak: Nabil Dirar transferini taraftarlarıyla paylaşacak.

Valbuena’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul’a doğru yola çıktığını doğruladı.