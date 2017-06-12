Fatih Terim’in şifreleri!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yaptığı konuşmasının satır aralarında önemli mesajlar var.

Arda Turan'ı ismini geçirmeden anan Fatih Terim'in konuşmasında dört sır saklı…

Arda, Fatih Terim`e yanıt verdi: Arkamdan neden konuşuluyor? Milli Takımı bırakan Arda Turan, Fatih Terim'in basın toplantısında yaptığı açıklamalara telefonla canlı yayına bağlanarak cevap verdi. İlgili Haberi Oku

İşte, ‘Eski Kaptan'ın Ekim 2016'daki İzlanda maçı öncesi yaptığı konuşmayı unutmayan ‘İmparator'un dokundurmaları:

ARŞİVLERİNİZE BAKIN

“Ne maçtan 24 saat önce TV programına çıkan oyuncum; ne de maça bir gün kala röportaj veren oyuncum veya yönetici oldu. Elinizde arşiv var açın bakın, kimlerin neler yaptığına…”

Fatih Terim’in bu sözleri, 9 Ekim 2016'daki İzlanda maçından bir gün önce iktidara yakın bir TV kanalının programına çıkan Arda Turan'ı hedef alıyor. Arda, o yayında, “Konu prim mirim değil. ‘Konuşsalar Arda sokağa çıkamaz' diyenler var. Öyle bir şey yok. Sevdiğim bir büyüğümün bir sözüdür (Mehmet Ağar); ‘Yediğimiz pekmez, gittiğimiz Antep'tir'. Sokaktan geliyoruz, bizim de bir tarzımız var yani” demişti. Terim, belli ki Arda'nın İzlanda maçından bir gün önceki konuşmasını unutmamış.

Fatih Terim milli takımı bırakacak mı? Açıkladı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımda yoluna devam edeceğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

PAZARLIK YAPMAM

“Ay-Yıldızlı formayı pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım.”

Fatih Terim'in bu sözleri kullanmasının nedeni, Arda Turan'ın bir gazeteye söylediği iddia edilen “Hocamız sözünü tutmadı” ifadesi. Dedikodulara göre Arda, ‘prim krizi' sırasında basına yansıyan haberlerin milli takım personelleri, danışman Bülent Bayraktar ve medya sorumlusu Hande Sümertaş tarafından sızdırıldığını düşünüyordu. Arda'nın bu iki ismin görevlerinden alınacağı sözüne karşılık milli takıma geri döndüğü öne sürülüyordu. Ancak Terim, iddiaları yukarıdaki sözlerle yalanladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim`den Volkan Demirel`e: Milli Takım herkese açık İlgili Haberi Oku

DÜNYANIN EN İYİSİ

“Ay-Yıldızlı formayı bırakın ona (Arda Turan), dünyanın en iyi oyuncularına bile pazarlık konusu yaptırmam…”

ARDA, Barcelona'ya imza attıktan sonra transfer yasağı nedeniyle altı ay forma giyememişti. Fatih Terim'in o dönem, “Her milli takım oyuncusu takımının yıldızlarıdır. Arda, Barcelona'da olmanın hazzını orada yaşarken egosunu burada süremez” sözleriyle hedef aldığı başarılı futbolcuya bu kez, “Dünyanın en iyisi değilsin…” imasıyla ‘kendine gel' mesajı gönderdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım İlgili Haberi Oku

SEVDİKLERİMİ KIRDIM

“Hatırlayınız oyuncuyu almadığım süreçte, çok sevdiğim, çok değer verdiğim, saygı duyduğum birçok insanın kırılmasına sebep olmuşum, bütün araya girmeye çalışanlara rağmen doğrularımdan vazgeçmemişim…”Fatih Terim'in bu ifadelerle kadro dışı bıraktığı dönemde Arda Turan'ı affetmesi için devletin üst makamlarından rica geldiği iddialarını da doğruladığı düşünülüyor. İktidara yakın yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 8 Ekim 2016'daki TV yayınının ‘en tepelerden gelen rica ile' yapıldığını, “Bunun normal bir sportif röportaj olmadığını öğrendim. Başka bir yorum yapmıyorum. En tepelerden…” sözleriyle dile getirmişti.