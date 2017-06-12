Fatih Terim milli takımı bırakacak mı? Açıkladı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımda yoluna devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımdaki geleceği konusunda gelen soruyu net bir şekilde cevapladı. Son zamanlarda adının kulüplerle anılmasına rağmen milli takımın başında kalma niyetinde olduğunu dile getiren Terim, TFF Başkanı Demirören ile de arasında tutku derecesinde bağlılık olduğunu dile getirdi.

BİRBİRİMİZE TUTKUNUZ

Terim, “Yıldırım Demirören ile birbirimize yakın ve tutkun duruyoruz. Geldiğimden beri bir sorun yaşamadım Benim duruşum belli. Sayın Demirören ile ilk günden bu güne kadar aramızda bir şey olmadı. Bibirimize sırtımızı döndüğümüz bir konu yoktur. Farklı düşüncelerde de olsak birbirimize saygı ve sevgim var. Kontratım var, gençlere güveniyorum. Ben buradayım.” diye konuştu.