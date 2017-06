Fatih Terim: Lider çıkma şansımız doğdu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle gruptan lider çıkacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda’nın Hırvatistan galibiyetini olumlu karşıladığını söyledi. Böylelikle gruplarını lider bitirme şanslarının doğduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, bu süreçte ellerinden geleni yaparak lider çıkmak istediklerini ifade etti.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

Oyuncularımı kutluyorum. 11 Haziran gibi çok sapa bir tarihte oynamak kolay değil. Bizimki daha değişik çünkü 4 Haziran’da bitirdik maratonu. Herkesin tatilde olduğu bir dönemde arkadaşlarımızın bu özveri ile çalışmasına teşekkür etmekten başka diyecek bir şey yok. Bizim daha iyi bir takım olduğumuz gerçek ama İzlanda’ya kök söktüren bir takımdı. İyi antrenörleri var, daha da iyi olacaklar. Arnavut taraftarlara da teşekkür ediyorum.

UEFA’ya bir rapor yazmak istiyorum. Bir hazırlık maçı oynadık Mart ayında, bu maçı orada oynasaydık, iyi olmaz mıydı?”

Her şey her zaman biizm elimizde kazanıyorsanız sorun yok. Mümkünse lider bitireceğiz. O olmazsa da ikinci bitireceğiz. İzlanda’nın 1 golle yenmesine sevindim. İzlanda- Ukrayna ve Hırvatistan’dan ikisini yenme şansımız olursa lider çıkarız. Millet San Marino, Cebelitarık ile oynarken Bizim grubumuzun en sondaki takımı Kosova. Turnuvanın en zor grubundayız. Finlandiya bugün galibiyeti kaçırdı. Grup her şeye açık ancak, 5 puan gerideyken şu an 2 puan gerideyiz. Lider bitirmemiz gibi bir şans açılmıştır.