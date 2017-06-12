Egoistlere yer yok!

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Arda Turan'ın uçakta gazeteci ağabeyimiz Bilal Meşe'ye fiziksel saldırmasıyla ‘milli takımda kaos' gündemiyle meşgul olduk. Bu kötü hadisenin, dünyaya futbol anlamında rezil olduğumuz Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki prim iddialarının beraberinde getirdiği bir olay olduğu aşikâr. Türkiye Milli Takımı'nın böyle aciz bir durumdaki hali varken, futbol anlamında başarı bekleyen biz vatandaşlara çok yazık ettiler!

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Futbol Direktörü Fatih Terim'in futbol takımını iyi yönetemediğini görüyoruz. Egosu tavan olan Arda Turan gibi bir futbolcunun kabadayılık taslamasının kabul edilecek bir yanı yok. Ancak suçlu Arda gözükse de Barcelonalı futbolcuyu bu hale getiren sorumlu kişilerdir. Milli formayı hiçe sayıp, tecrübeli bir gazeteci ağabeye saldırmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu tür olayların gölgesinde Kosova ile oynayacağımız maçın herhangi bir önemi kalmadı.

Dünyanın neresine giderseniz, gidin milli maçlar karnaval havasındadır. Hollanda'da turuncu, Fransa ve İtalya'da mavi, Britanya'da da tıklım tıklım tribünler… Oradaki tek gaye milli beraberliktir. Bizim hasret olduğumuz bir beraberlik.

Egoları kulüplerde bırakacaksın… Eğer söz konusu bayraksa milli forma için sahada savaşacaksın arkadaş!