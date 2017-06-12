Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Edirne’de

Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası, Edirne'de Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarıyla buluşturuldu.

Spor Toto Süper Lig’in bu sezon şampiyonu Beşiktaş’ın, şampiyonluk kupasını 18 ilde taraftarlarıyla buluşturması projesi kapsamında Edirne’ye getirildi. Camekan içine konulan kupa ilk olarak Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde bulunan Kartal Yuvası mağazasında Beşiktaş taraftarıyla buluştu. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, şampiyonluk kupası yanına geçerek Kartal işaretiyle bol bol hatıra fotoğrafı ve selfie çekildi.

Şampiyonluk kupasını üzerine giydiği Beşiktaş formasıyla görmeye gelen Berkan Hus, kupayı görmek çok heyecan verici olduğunu söyledi. Kupayla hatıra fotoğrafı çekilen Hus, “Kupamızla beraber hatıra fotoğrafı çekilip bu anı ölümsüzleştirmeye geldik. Beşiktaş’ın her maçına gittik ve biz bunu sonuna kadar hak ettik. Bundan sonra her sene bu kupanın adayı biziz. Kupayı görünce çok gururlandım”dedi.

Diğer taraftar Özgün Cesur, Beşiktaş taraftarı olarak çok gururlu olduğunu belirtti. Beşiktaş Vodofon Arena Stadı güvenlik görevlileri tarafından Edirne’ye getirilen kupa yarın Tekirdağ’a götürülecek.