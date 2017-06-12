Balıkesirspor için seferberlik

Maddi zorluklar yaşayan Balıkesirspor'a destek vermek adına Balıkesir Altıeylül Belediyesi seferberlik başlattı. Başkan, yardımcıları birim müdürleri ve meclis üyeleri kulübe bağışta bulundu.

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun Balıkesirspor’un içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşması için 20 bin TL tutarındaki iki maaşını bağışlamasıyla başlayan kampanya sürüyor.

Başkan yardımcılarının 500 TL, birim müdürlerinin 200 TL ile katıldığı kampanyaya personel de gücü oranında bağış yaparken, Altıeylül Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısına kırmızı beyazlı formalarla katılan AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri, haziran ayı oturum ücretlerini Balıkesirspor’a bağışladı. Meclis üyelerinin toplamda yaptığı bağış 6 bin 748 lira oldu.

Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kafaoğlu, “Balıkesirspor bizim markamız. Bu değeri kaybetmememiz lazım. Sendikalar, odalar, borsalar, işadamları da kampanyaya katılırsa Balıkesirspor tekrar eski günlerine döner” dedi.

AK Parti Grubu adına konuşan Faruk Özen “Siyasi düşüncelerimiz farklı olsa da Balıkesirspor ortak paydamız. Bu takımın kurtuluşu için herkesi desteğe çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

CHP Grubu adına mikrofona gelen İsmail Sarsılmaz ve MHP Grubu adına değerlendirmede bulunan Uğur Güneri, tüm Balıkesir halkını kampanyaya katılmaya çağırdı.