Aykut Kocaman Fenerbahçe’de 9 futbolcunun biletini kesti

Fenerbahçe ile anlaşması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, takımdan gönderilmesini istediği isimleri belirledi.

Fenerbahçe’de önümüzdeki dönemde takımın başına geçecek olan teknik direktör Aykut Kocaman da resmi imzayı daha atmamasına rağmen kolları sıvadı ve birbiri ardına radikal kararlar alıyor. Yapılacak transferler konusunda yönetimle sürekli olarak temasta olan tecrübeli çalıştırıcı, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da önemli kararlar aldı. Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre Kocaman yeni sezonda Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch'u kesinlikle takımda düşünmediğini ifade ederek kendilerine takım bulmalarını istedi. Yönetimin de onay vermesiyle birlikte üç futbolcuya da bu durum iletildi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de birçok oyuncu da ipin ucunda… Tam 6 isim teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararına göre ya kalacaklar ya da gönderilecekler.

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Aykut Kocaman'ın yanı sıra yönetimin de yeni sezonda takımda düşünmediği bazı isimler var. Ancak bu oyunculara, “Kendinize kulüp bulun” denmesine rağmen kesin olarak gözden çıkarılmış değiller. Sadece teklif gelmesi halinde gönderilmelerine onay verilecek. Gelmezse de bir şekilde takıma yapılacak yeni transferler için takasta kullanılacaklar. Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı isimler arasında Ozan Tufan, Aatıf, Alper Potuk, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Fernandao da yer alıyor.