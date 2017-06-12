Asana tekniği yeryüzünde ilk kez uygulandı

Sağlıklı yaşam için çok yararlı olan bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, yeryüzünde ilk defa uygulandı!

Yeni açıklanan teknik, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı – Büyük Üstad Akif Manaf tarafından Yoga severlere gösterildi. Karın organlarını ve sindirim sistemini canlandıran, akciğerleri güçlendiren bu Asana tekniğinin isminin “Supta Ekapada Ekahasta Dhyana Virasana” olduğu da belirtildi. Ayak, diz, kalça eklemlerini esnettiği, yorgun ve ağrıyan bacakları dinlendirdiği, pelvis bölgesindeki organlara yararlı olduğu, sinir sistemini rahatlattığı açıklandı.

Asana Nedir?

“Asana” yeryüzünün en eski dilinde Sanskrit bir kelime olup “duruş” veya “pozisyon” anlamına gelir. Asanalar Yoga duruşlarıdır ve tam fiziksel, zihinsel rahatlamaya ulaşmak için bedeni ve zihni uyumlu bir şekilde harmanlamaktadır. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Duruşlar, organizmanın hastalıklara karşı dayanıklılığını geliştirmekte, sağlığın korunmasına yardım etmektedir.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler başka sistemlere de yansımakta, tüm bedensel, zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir.

Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 Asananın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, sinirsel denge ve mutluluk vermektedir.

Not: Açıklamalar Büyük Üstad Akif Manaf'ın “Yoga – Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından alınmıştır.