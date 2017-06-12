Arda Turan’a destek veren Caner Erkin tribünde

Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaşanan skandalın gölgesinde oynanan Kosova mücadelesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in kadro konusunda aldığı kararlar dikkat çekti.

Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı anda hemen araya giren ve “Al Arda'yı götür, yeri burası değil” diyen foto muhabiri Vedat Danacı'ya “Hayır, yeri tam da burası” cevabını veren Caner Erkin dünkü maçta kadroya alınmadı. Tecrübeli sol bek, karşılaşmayı tribünden takip ederken, bu karar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yaşananlardan dolayı Caner'e kestiği bir fatura olarak yorumlandı.

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Caner Erkin, kadroya alınmayan diğer isimler Emre Akbaba ve Kaan Ayhan ile birlikte maçı Fatih Terim'in yardımcıları Hande Sümertaş ve Bülent Bayraktar'ın da bulunduğu tribünde izledi.28 yaşındaki futbolcunun moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan Arda'nın prim krizinin basına yansımasından sorumlu tuttuğu Sümertaş ile Bayraktar, tecrübeli hoca ile maç öncesi yedek kulübesinde keyifli görüntüler sergiledi.