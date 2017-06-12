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Arda Turan’a destek veren Caner Erkin tribünde

Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaşanan skandalın gölgesinde oynanan Kosova mücadelesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in kadro konusunda aldığı kararlar dikkat çekti.
10:1712 Haziran 2017
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Arda Turan’a destek veren Caner Erkin tribünde

Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı anda hemen araya giren ve “Al Arda'yı götür, yeri burası değil” diyen foto muhabiri Vedat Danacı'ya “Hayır, yeri tam da burası” cevabını veren Caner Erkin dünkü maçta kadroya alınmadı. Tecrübeli sol bek, karşılaşmayı tribünden takip ederken, bu karar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yaşananlardan dolayı Caner'e kestiği bir fatura olarak yorumlandı.

12 Haziran 2017 Rüştü Reçber: Arda Turan`a tuzak kuruldu Milli Takım ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Rüştü Reçber, Fatih Terim - Arda Turan krizi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İlgili Haberi Oku

Caner Erkin, kadroya alınmayan diğer isimler Emre Akbaba ve Kaan Ayhan ile birlikte maçı Fatih Terim'in yardımcıları Hande Sümertaş ve Bülent Bayraktar'ın da bulunduğu tribünde izledi.28 yaşındaki futbolcunun moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan Arda'nın prim krizinin basına yansımasından sorumlu tuttuğu Sümertaş ile Bayraktar, tecrübeli hoca ile maç öncesi yedek kulübesinde keyifli görüntüler sergiledi.

Habertürk

Son güncelleme: 10:31 | 12.06.2017
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