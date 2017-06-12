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Antalyaspor 30 Haziran’da toplanıyor

Antalyaspor'da 2017 - 2018 sezonu hazırlıkları 30 Haziran’da başlıyor.
17:4712 Haziran 2017
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Antalyaspor 30 Haziran’da toplanıyor

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezon Avrupa yarışının içinde olmayı planlayan Antalyaspor'da kamp programı açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekip 30 Haziran Cuma Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak.

1 Temmuz Cumartesi günü Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrollerine girecek olan Antalyaspor, 2 Temmuz Pazar günü saat 15.40 uçağıyla Ankara'ya gidecek ve Ankara'dan takım otobüsü ile Bolu Gerede Doruk Kaya Otel'de kampa girecek.

16 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp yapacak olan Antalyaspor, ikinci kamp dönemi için 18 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Akdeniz ekibi, 19 Temmuz’da Avusturya'nın Salzburg kentine gidip, 30 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek.

Etiketler
Antalyaspor spor toto süper lig
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