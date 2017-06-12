Ahmet Hakan’dan İlber Ortaylı’ya Arda eleştirisi: Bilmediğin konular

Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde Arda Turan-Fatih Terim polemiğiyle ilgili yorumlarda bulunan İlber Ortaylı’ya eleştiriler yöneltti. Ortaylı’nın bilmediği konulara daldığını belirten Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“ARDA cahil değil, çok araştırmacı çocuk” falan demiş İlber Hoca ve Arda'ya sahip çıkmış.

İlber Hocamız…

– Bildiği konuların deryasıdır.

– Bilmediği konularda kulaç atmaya kalkanların da belalısıdır.

*

Hiç bilmediği Arda marda konularına dalması ise…

Kendi kendisinin belalısı olma durumuna düşmesidir.”

İlber Ortaylı`dan Fatih Terim`e Arda Turan eleştirisi Milli Takım'da yaşanan Arda Turan krizi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuya son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı yorumlarıyla dahil oldu İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM DE SİTEM ETMİŞTİ

Fatih Terim de dün gece düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, “Almanya’dan örnek veriyorsunuz da Almanya’da mesela bir tarih profesörü, milli takımlara hakaret ediyor mu?” diyerek Ortaylı’ya imalı olarak sitemde bulunmuştu.