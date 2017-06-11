Ukrayna, Finlandiya’yı 2-1 mağlup etti, istediğimiz sonuç çıkmadı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki önemli rakiplerimizden Ukrayna, Finlandiya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 11'e çıkarttı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda rakibimiz Ukrayna, Finlandiya deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Tampere Stadyumu’nda oynanan mücadelede Ukrayna’ya üç puanı getiren golleri 51’de Yevhen Konoplyanka ve 75’te Artem Besedin kaydetti. Ev sahibi Finlandiya’nın tek golü ise 72’de Joel Pohjanpalo’dan geldi.

Bu sonuçla Ukrayna, puanını 11’e yükseltti ve yarışta kalmayı başardı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı. Ukrayna, bir sonraki maçında Ay-Yıldızlılar’ı konuk edecek. Grubun kaderini belirlemeye namzet karşılaşma 2 Eylül’de oynanacak. Ukrayna’yı Konya’da ağırladığımız maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Öte yandan sahasından mağlup ayrılan Finlandiya ise aynı tarihte İzlanda’yı konuk edecek.