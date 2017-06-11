Ufuk Sarıca: Evimizdeki maçlarda saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Önümüzdeki iki maç evimizde olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe’ye 83-74 mağlup olarak seride 2-0 geri düşen Beşiktaş Sompo Japan’da Başantrenör Ufuk Sarıca, 3. ve 4. maç için Akatlar’a taşınan seride şanslarının sürdüğünü ve iki maçta seyirci ve saha avantajını kullanmak istediklerini söyledi.

Sarıca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İlk maça göre daha az farkla devreye girdik. İkinci yarıda rakibi kovaladık. Reaksiyon gösterdik. İki maçta sonuç olarak serinin kolay geçmeyeceğini gösterdik. Rakibi kutluyorum. Oyunu değiştirebilecek çok sayıda oyuncuları var. Önümüzdeki iki maç evimizde olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Üçüncü çeyrekte sabırlı devam edebilseydik maçın sonu daha farklı olabilirdi. Salonumuzdaki üçüncü maçı kazanmak istiyoruz.”

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