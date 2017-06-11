TV’de bugün (11-06-2017)

FUTBOL
2018 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı
19.00 ……..TV 8.5………………Finlandiya-Ukrayna
21.45 ……..TV 8.5 ………………İzlanda-Hırvatistan
21.45 ……..TV 8……………………….Kosova-Türkiye
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
09.30 ………………..Eurosport Uruguay-İtalya
13.00 …………….Eurosport Venezuela-İngiltere
Brezilya Ligi
22.00 ……….Bein Sports 2 ……Corinthians-Sao Paulo
01.00……….Bein Sports 3……At.Paranaense-Santos
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Finali
18.00 ……..NTV Spor ……..Fenerbahçe-Beşiktaş
Almanya Ligi Play-Off Finali
18.15 ………………Tivibuspor Brose Baskets-EWE
İspanya Ligi Play-Off Finali
19.30 …………Tivibuspor Real Madrid-Valencia
VOLEYBOL
FIVB Erkekler Dünya Ligi
09.40 ……..TRT Spor…………….Slovenya-Türkiye
TENİS
Fransa Açık Tenis Turnuvası
13.00 …………….Eurosport 2 Çift Kadınlar Finali
16.00 ………………..Eurosport Erkekler Finali
MOTOR SPORLARI
MotoGP
15.00 ……..S Sport ……………………..Katalunya GP
FORMULA 1
21.00 ……..S Sport …………………………Kanada GP