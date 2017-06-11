Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

TV’de bugün (11-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:5811 Haziran 2017
0
TV’de bugün (11-06-2017)

FUTBOL

2018 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı

19.00 ……..TV 8.5………………Finlandiya-Ukrayna

21.45 ……..TV 8.5 ………………İzlanda-Hırvatistan

21.45 ……..TV 8……………………….Kosova-Türkiye

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

09.30 ………………..Eurosport Uruguay-İtalya

13.00 …………….Eurosport Venezuela-İngiltere

Brezilya Ligi

22.00 ……….Bein Sports 2 ……Corinthians-Sao Paulo

01.00……….Bein Sports 3……At.Paranaense-Santos

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Finali

18.00 ……..NTV Spor ……..Fenerbahçe-Beşiktaş

Almanya Ligi Play-Off Finali

18.15 ………………Tivibuspor Brose Baskets-EWE

İspanya Ligi Play-Off Finali

19.30 …………Tivibuspor Real Madrid-Valencia

VOLEYBOL

FIVB Erkekler Dünya Ligi

09.40 ……..TRT Spor…………….Slovenya-Türkiye

TENİS

Fransa Açık Tenis Turnuvası

13.00 …………….Eurosport 2 Çift Kadınlar Finali

16.00 ………………..Eurosport Erkekler Finali

MOTOR SPORLARI

MotoGP

15.00 ……..S Sport ……………………..Katalunya GP

FORMULA 1

21.00 ……..S Sport …………………………Kanada GP

Son güncelleme: 10:59 | 11.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER