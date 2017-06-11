Türkiye’nin Deaflympics tarihi başarılarla dolu

Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) katıldığı 10 organizasyonda toplam 82 madalya kazandı.

Yaz Olimpiyat Oyunlarından sonra en kapsamlı spor organizasyonu olma özelliği taşıyan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda, her geçen yıl artan başarı grafiğiyle dünyada önemli yer edinen ve toplamda 82 madalyası bulunan Türkiye, 23.’sü Samsun'da düzenlenecek olan oyunlarda madalya beklentisini yüksek tutuyor.

İlk ayağı 1924 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen oyunlara ilk kez 1989'da katılan Türkiye, turnuvanın Yeni Zelanda ayağına katılım sağlayarak atletizm branşında 2 bronz madalya kazanırken, 2013 yılında Sofya'da gerçekleşen sessiz oyunlarda büyük başarı göstererek 32 madalya ile buluştu.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleştirilen Yaz Deaflympics Oyunları, Tayvan'da düzenlenen bir önceki Deaflympics Oyunlarına göre 200'den daha fazla sporcu artışı göstererek bünyesine altı ulus daha eklemişti.

Deaflympics tarihinde 1’i kış olmak üzere 8 farklı organizasyonda madalya kazanan Türkiye'nin oyunlardaki başarı çizelgesi şöyle:

1989 Christchurch: 2 bronz (Atletizm),

1993 Sofya: 2 gümüş, 1 bronz (Atletizm),

1997 Kopenhag: 1 altın (Futbol), 4 gümüş (Atletizm), 3 bronz (Atletizm),

2001 Roma: 3 altın, 3 bronz (Atletizm),

2005 Melbourne: 2 altın, 5 gümüş, 3 bronz (Atletizm),

2007 Salt Lake: 1 bronz (Atletizm),

2009 Taipei: 4 altın (1 Tekvando, 3 Atletizm), 6 gümüş (1 Judo, 5 Atletizm), 7 bronz (1 Tekvando, 6 Atletizm),

2013 Sofya: 7 altın (2 Judo, 1 Karate, 3 Tekvando, 1 Atletizm), 9 gümüş (1 Judo, 2 Karate, 3 Tekvando, 3 Atletizm), 16 bronz (3 Judo, 3 Karate, 4 Tekvando, 6 Atletizm)

Deaflympics tarihinde ilklerin sahibi Samsun

23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Samsun, ICSD yetkililerini de etkisi altına almayı başardı. Dünyada ilk kez deniz doldurularak yapılan ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk golf sahası olma özelliğini taşıyan golf sahasını ziyaret eden ICSD yetkilileri, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk defa golf branşının da Samsun'da yer alacağını belirttiler. Sporda giderek artan gücüyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye, uluslararası alanda saygı gören bir ülke haline gelmeyi başardı.

23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, 21 branşta gerçekleştirilecek. Organizasyona misafirler, medya, görevliler ve tüm katılımcılar olmak üzere yaklaşık 30 bin kişi gelmesi bekleniyor. Şehirdeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin çoğunda o tarihlere dair rezervasyonlar yapılmış ve bu rezervasyonlar esas alındığında yüzde yüz doluluk oranı sağlanmış durumda. Ayrıca oyunlarda yaklaşık bin 500 gönüllü görev yapacak.