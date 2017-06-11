Taner Canyurt: 100 madalya kazandık Arda Turan kadar gündem oluşturamadık

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilek Güreşi Asbaşkanı Taner Canyurt, son 3 yılda 100 madalya kazanmalarına rağmen Arda Turan ve Deniz Seki kadar gündem oluşturamadıklarını söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilek Güreşi Asbaşkanı Taner Canyurt, son 3 yılda 100 madalya kazanmalarına rağmen engelli veya bireysel sporlara fazla bir önem verilmemesini eleştirerek, “Ne yazık ki bu başarımız bir Arda Turan bir Deniz Seki kadar ve başka bir olay kadar kamuoyunda ve basında yer almadı. Onların oluşturduğu gündem kadar biz gündem oluşturamıyoruz” dedi.

Engelli sporcuların özverili ve gayretli çalışmalarıyla katıldıkları turnuvalarda çok sayıda madalya kazandıklarını vurgulayan Canyurt şunları söyledi:

“19 spor dalında faaliyet gösteriyoruz ve en fazla madalyayı bilek güreşinde kazandık. Bu spor dalında son 3 yılda 54 altın, 29 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 100 madalya kazandık. Bu başarıda en büyük pay sporcularımıza ait. Bu spor dalı biraz daha desteklenmiş olsa altyapıdan birçok insan yetişecek ve çok daha başarılara imza atılacaktır. Ama ne yazık ki bu başarımız bir Arda Turan bir Deniz Seki kadar ve başka bir olay kadar kamuoyunda ve basında yer almadı. Onların oluşturduğu gündem kadar biz gündem oluşturamıyoruz. Onların hareketleri bütün kamuoyu tarafından biliniyor, izleniyor ve dinleniyor. Biz 3 yılda 100 madalya kazanmışız, ama bu çok fazla bilinmiyor. Toplumumuz bu tür engelli veya bireysel sporlara fazla bir önem vermiyor, ilgi göstermiyor. Onlara biraz daha ilgi göstersek, biraz daha yaklaşsak çok daha büyük başarılara imza atacaklar”.

Canyurt, hedeflerinin bilek güreşi dalında paralimpik oyunlarına katılmak olduğunu belirtere, “Hedefimiz bilek güreşini paralimpik oyunlarına katabilmek, olimpik yapabilmek. Onun dışında var olan dünya şampiyonluğumuzu, Avrupa 2´ciliğimizi ve 3´üncülüğümüzü aşağıya düşürmemek. Çünkü biz şampiyon bir takımız. Gittiğimiz ülkelerde şampiyon olarak karşılanıyoruz. Engelli kardeşlerimiz evde bir köşede oturmamalı, mutlaka spor yapmalı. Spor yapmak isteyen engelli kardeşlerimiz İl Spor Müdürlüklerine gitsinler. Engel yoktur, engelleme vardır” dedi.