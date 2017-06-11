Seyirciler kick boks dövüşçüsüne saldırdı!

Fransa'nin başkenti Paris'teki bir kick boks maçında seyirciler, arkası dönük rakibini sert bir yumrukla devirdi. Seyirciler bunun üzerine siyahi sporcuya saldırdı.

Sportmenlik dışı hareketler genelde o sporun bağlı bulunduğu federasyonca cezalandırılır. Bu sefer ise cezayı seyirciler kesti.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen kick boks turnuvasında Murthel Groenhart ile Harut Grigorian karşı karşıya geldi.

Siyahi dövüşçü Groenhart, rakibi arkaya döndüğü sırada rakibine balyoz gibi bir yumruk indirdi. Aldığı sert darbe ile kanlar içinde yere düşen Ermeni asıllı Belçikalı boksör için maçın hakemi hemen sağlık ekibini ringe davet etti. Hastaneye kaldırılan Grigorian’ın çenesinde kırık olduğu belirtiliyor.

Saniyeler sonra maçı izleyen sinirli taraftarlar, Surinamlı boksöre saldırdılar. Olay anları kameralara böyle yansıdı: