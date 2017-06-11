Şanlıurfaspor eski başkanı Emin Yetim ile devam kararı aldı

TFF 1.Lig’den Spor Toto 2. Lig’e düşen Şanlıurfaspor, bugün başkanlık seçimi için kongreye gitti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen olağan kongreye katılım yüksek oldu.
Yoğun güvenlik önlemleri arasında salona alınan delegeler, yeni başkanı seçti. Daha önceden 3 kişinin yarışacağı söylenen başkanlık seçimine son anda tek listeyle gidildi. Diğer adayların ikna edilmesi sonucu eski başkan Emin Yetim Başkanlığındaki yönetim kurulu listesi, delegelerin oyuna sunuldu.
Delegelerin oyları sonrası Emin Yetim yeniden başkan seçildi. Oylama sırasında salondaki bazı taraftarlar sloganlar atarak Şanlıurfaspor'a destek verdi. Kongrede söz isteyenler kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Yapılan konuşmalar sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Kongreye Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kulübün Fahri Başkanı aynı zamanda Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve delegeler katıldı.