Rafael Nadal, Stan Wawrinka finalinde raket kırdıran ralli!

Fransa Açık’ta tek erkeklerde Rafael Nadal ile Stan Wawrinka’yı karşı karşıya getiren final, inanılmaz anlara sahne oldu. Oyunu domine eden ve 10 . Roland Garros zaferini kazanan Rafael Nadal’ın muhteşem performansı, rakibi Stan Wawrinka’nın hıncını raketinden çıkarmasına neden oldu. İlk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci sette de 5-3 öndeyken şansız bir puan kaybederek raketini kıran Wawrinka’ya ihtar geldi. Müsabakayı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle Rafael Nadal kazandı.

Wawrinka breaks his racket as Nadal takes the second set 6-3. La Decima is on for Rafa. pic.twitter.com/xnPuC7k69l

— ITV Sport (@ITVSport) 11 Haziran 2017