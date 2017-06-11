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Rafael Nadal, Stan Wawrinka finalinde raket kırdıran ralli!

Rafael Nadal ve Stan Wawrinka'yı karşı karşıya getiren Fransa Açık tek erkekler finalinde Nadal'ın dominant oyunu Wawrinka'ya raket kırdırdı.
18:0811 Haziran 2017
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Rafael Nadal, Stan Wawrinka finalinde raket kırdıran ralli!

Fransa Açık’ta tek erkeklerde Rafael Nadal ile Stan Wawrinka’yı karşı karşıya getiren final, inanılmaz anlara sahne oldu. Oyunu domine eden ve 10 . Roland Garros zaferini kazanan Rafael Nadal’ın muhteşem performansı, rakibi Stan Wawrinka’nın hıncını raketinden çıkarmasına neden oldu. İlk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci sette de 5-3 öndeyken şansız bir puan kaybederek raketini kıran Wawrinka’ya ihtar geldi. Müsabakayı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle Rafael Nadal kazandı.

11 Haziran 2017 Rafael Nadal, 10. kez Fransa Açık şampiyonu Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Stan Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'le mağlup ederek 10. kez şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fransa Açık rafael nadal Roland Garros Stan Wawrinka
Son güncelleme: 18:57 | 11.06.2017
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