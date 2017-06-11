Rafael Nadal, Stan Wawrinka finalinde raket kırdıran ralli!

Rafael Nadal ve Stan Wawrinka'yı karşı karşıya getiren Fransa Açık tek erkekler finalinde Nadal'ın dominant oyunu Wawrinka'ya raket kırdırdı.

Fransa Açık’ta tek erkeklerde Rafael Nadal ile Stan Wawrinka’yı karşı karşıya getiren final, inanılmaz anlara sahne oldu. Oyunu domine eden ve 10 . Roland Garros zaferini kazanan Rafael Nadal’ın muhteşem performansı, rakibi Stan Wawrinka’nın hıncını raketinden çıkarmasına neden oldu. İlk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci sette de 5-3 öndeyken şansız bir puan kaybederek raketini kıran Wawrinka’ya ihtar geldi. Müsabakayı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle Rafael Nadal kazandı.

Wawrinka breaks his racket as Nadal takes the second set 6-3. La Decima is on for Rafa. pic.twitter.com/xnPuC7k69l — ITV Sport (@ITVSport) 11 Haziran 2017

Rafael Nadal, 10. kez Fransa Açık şampiyonu Fransa Açık'ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Stan Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'le mağlup ederek 10. kez şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku