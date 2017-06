Fransa Açık’ta tek erkekler finalinde Stan Wawrinka’yı 6-2, 6-3 ve 6-1’lik setlerle mağlup etmeyi başaran Rafael Nadal, 10. kez Fransa Açık şampiyonu oldu.

Philippe-Chatrier’de 2 saat 5 dakika süren müsabakayı baştan sona üstün götüren turnuvanın dört numaralı seribaşı Rafael Nadal, üç numaralı rakibine set vermeden şampiyon oldu. Düşüşe geçtiği bir dönemde inanılmaz bir geri dönüş yapan ve turnuva boyunca neredeyse kusursuza yakın bir performansa imza atan Nadal, kariyerinin 10. Roland Garros şampiyonluğuna imza attı ve tekrar edilmesi güç bir başarıya da ulaşmış da oldu.

Turnuva boyunca çıktığı 7 maçta rakiplerine hiç set vermeyen İspanyol raket, toplamda 35 oyun vererek inanılmaz bir turnuva geçirdi. Bu zaferiyle profesyonel dönemde “bir Grand Slam’i en çok kazanan tenisçi” unvanının da tek başına sahibi oldu. 31 yaşındaki raket daha önce, Wimbledon’ı 9 kez kazanan Martina Navratilova ile birlikte rekoru paylaşıyordu.

Nadal’ın 35 oyun vererek şampiyonluğa ulaşması da neredeyse rekor anlamına gelecekti. Yalnızca Björn Borg, 1978’de zafere ulaşırken 32 oyun vererek rekor kırmıştı.

Dünya bir numarası Andy Murray ile beş set süren kırıcı bir karşılaşmaya imza atarak finale gelen 32 yaşındaki Stan Wawrinka ise 1972’de Andres Gimeno’dan bu yana en yaşlı Fransa Açık şampiyonu olma fırsatını elinden kaçırdı. İsviçreli raket, turnuvada Nadal’dan yaklaşık 5 saat daha fazla kortta kalmasının sıkıntısını da Nadal karşısında hissetti.

Maçta sonra konuşan Rafael Nadal, “Şu an biraz duygusalım” ifadelerini kullanırken “Bu kortta hissettiğim gerginlik ve adrenalini başka bir şeyle kıyaslamak imkansız” dedi.

Nadal’ın şampiyonluğunun ardından Nike da sponsoru olduğu İspanyol oyuncunun inanılmaz rekoruyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

One is difficult. Two is impressive. Ten is Rafa. @rafaelnadal pic.twitter.com/658sRtVbbE

— Nike (@Nike) 11 Haziran 2017