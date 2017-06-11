Quaresma ile Ronaldo arasında ilginç diyalog: Uzaya Beşiktaş bayrağı

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo ve Beşiktaşlı Quaresma'nın arasında geçen ilginç diyalogda Beşitkaş'ın şampiyonluğu konuşuldu.

Real Madrid’li Cristiano Ronaldo ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, çok sıkı dostlar… İkilinin birbirlerine yaptığı şakalar ise Portekiz’de oldukça popüler… Fotomaç’ta yer alan habere göre Q7, tatil için gittiği ülkesinde İspanya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu nedeniyle Ronaldo’yu tebrik ederken, Messi’yi ima ederek, “Küçüğü yine üzdün” dedi. Ronaldo ise internetten izlediği ‘Beşiktaş Donanması’ videosu üzerinden, “Sizin çocuklar çılgın. Şampiyonlar Ligi’ni kazandır, bunlar Ay’a gider” esprisini patlattı.

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Quaresma ise buna, “Sen bilmiyor musun, uzaya gidecek ilk bayrak Beşiktaş’ınki olacak” cevabını verdi.