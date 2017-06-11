Obradovic: “Beşiktaş kalpten oynadı”

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ı 83-74 mağlup etti. Karşılaşma sonrasın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunann Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Çok zorlu bir maç oldu. Beşiktaş, her zaman sonuna kadar mücadele eden bir takım olduğunu bugün de gösterdi. İlk maçtan sonra savunma açısından bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu denedik ve ilk müsabakaya göre savunmada daha agresiftik. Önemli olan 40 dakika boyunca böyle oynamak” dedi.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon çok fazla maça çıktığını dile getiren Obradovic, “Bugünkü sanırım 76. karşılaşmaydı. Oynama şeklimizden gurur duyuyorum. Kenardan daha fazla katkı almamız gerekiyordu. Bugün oynayan herkes katkıda bulundu. Şu an seride 2-0 öndeyiz ve Akatlar’a gideceğiz. Rakibimiz de kalpten, çok güzel oynadı. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.