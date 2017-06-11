Nevzat Aydın’dan sert açıklama

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter’da Milli Takım’ı eleştirdi. Oldukça sert bir dil kullanan Aydın, Milli Takım’dan soğuduğunu ifade etti.
Aydın, “Beni küçüklükten beri canım gibi sevdiğim Milli Takım’ımdan bu denli soğutan kimler ise Allah hepsinin belasını versin” dedi. Aydın’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce beğeni aldı.
Beni küçüklükten beri canım gibi sevdiğim Milli Takım’ımdan bu denli soğutan kimler ise Allah hepsinin belasını versin.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) 11 Haziran 2017