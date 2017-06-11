Nevzat Aydın’dan sert açıklama

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajla sert bir eleştiride bulundu. Aydın, "Beni küçüklükten beri canım gibi sevdiğim Milli Takım'ımdan bu denli soğutan kimler ise Allah hepsinin belasını versin" dedi.

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