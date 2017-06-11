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Nevzat Aydın’dan sert açıklama

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajla sert bir eleştiride bulundu. Aydın, "Beni küçüklükten beri canım gibi sevdiğim Milli Takım'ımdan bu denli soğutan kimler ise Allah hepsinin belasını versin" dedi.
23:5711 Haziran 2017
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Nevzat Aydın’dan sert açıklama

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter’da Milli Takım’ı eleştirdi. Oldukça sert bir dil kullanan Aydın, Milli Takım’dan soğuduğunu ifade etti.

Aydın, “Beni küçüklükten beri canım gibi sevdiğim Milli Takım’ımdan bu denli soğutan kimler ise Allah hepsinin belasını versin” dedi. Aydın’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce beğeni aldı.

Etiketler
a milli futbol takımı Nevzat Aydın trabzonspor türkiye
Son güncelleme: 00:10 | 12.06.2017
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