Kosova – Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Arda Turan krizi ile çalkalanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Peki Kosova - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arda Turan'ın uçakta gazeteciye saldırıp ardından bıraktığı milli takım bu akşam Kosova ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkıyor. 2018 Dünya Kupası finalleri için iddiasını sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar bu akşam saat Arnavutluk'ta Kosova ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'un İşkodra şehrinde bulunan Loro Borici Stadyumu'nda oynanacak Kosova – Türkiye maçını Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek.

DENİZ VE SERDAR YOK

A Milli Takım'da, kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında milli takıma veda eden Arda Turan'ın yanı sıra Serdar Gürler ve Deniz Türüç de ailevi nedenlerden dolayı kamptan ayrıldıkları için bu maçta yok. I Grubu'nda 5'inci maçlar sonunda 8 puanla averaj farkı ile 4'üncü sırada bulunan Türkiye'nin, Kosova karşılaşmasında puan kaybetmesi durumunda Dünya Kupası hayalleri sona erebilir.

KOSOVA – TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21:45’te başlayacak olan Kosova – Türkiye maçı TV8’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

KOSOVA: Samir Ujkani, Fanol Perdejaj, Amir Rrahmani, Alban Pnishi, Benjamin Kololli, Herolind Shalala, Hekuran Kryeziu, Arber Zeneli, Besart Berisha, Valon Berisha, Atdthe Nuhiu

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Emre Çolak, Volkan Şen, Burak Yılmaz