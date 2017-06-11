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İzlanda son dakikada Milliler’i üzdü

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda rakiplerimizden İzlanda son dakika golüyle konuğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti. Hırvatistan'da 13 puanda kalırken Milliler iki takımı da 2 puan geriden takip ediyor.
23:4011 Haziran 2017
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İzlanda son dakikada Milliler’i üzdü

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda rakiplerimiz İzlanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ev sahibi İzlanda ile grup lideri Hırvatistan’ı bir araya getiren mücadeleyi İzlanda 90’da Hördur Magnusson’un attığı golle 1-0 kazandı.

İzlanda puanını 13’e yükseltirken konuk ekip Hırvatistan da 13 puanda kaldı ancak averaj farkıyla liderliğini korudu. Türkiye’nin Kosova deplasmanından 4-1 galip ayrılması ve Ukrayna’nın Finlandiya’yı 2-1 mağlup etmesiyle Türkiye ve Ukrayna 11 puanda buluştu. Milliler, genel averajda rakibine üstünlük sağlayarak 3. sıraya yerleşti. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlansaydı Türkiye genel averajla 2. sıraya yerleşecekti.

2 Eylül’de oynanacak 7. maçlarda Finlandiya, İzlanda’yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, Ukrayna deplasmanına giderken Hırvatistan ise Kosova’yı ağırlayacak. 11 Haziran 2017 Ukrayna, Finlandiya`yı 2-1 mağlup etti, istediğimiz sonuç çıkmadı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki önemli rakiplerimizden Ukrayna, Finlandiya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 11'e çıkarttı. İlgili Haberi Oku

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Etiketler
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu hırvatistan izlanda türkiye
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