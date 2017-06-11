İzlanda son dakikada Milliler’i üzdü

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda rakiplerimizden İzlanda son dakika golüyle konuğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 13'e yükseltti. Hırvatistan'da 13 puanda kalırken Milliler iki takımı da 2 puan geriden takip ediyor.