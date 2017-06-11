İzlanda son dakikada Milliler’i üzdü

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda rakiplerimiz İzlanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ev sahibi İzlanda ile grup lideri Hırvatistan’ı bir araya getiren mücadeleyi İzlanda 90’da Hördur Magnusson’un attığı golle 1-0 kazandı.
İzlanda puanını 13’e yükseltirken konuk ekip Hırvatistan da 13 puanda kaldı ancak averaj farkıyla liderliğini korudu. Türkiye’nin Kosova deplasmanından 4-1 galip ayrılması ve Ukrayna’nın Finlandiya’yı 2-1 mağlup etmesiyle Türkiye ve Ukrayna 11 puanda buluştu. Milliler, genel averajda rakibine üstünlük sağlayarak 3. sıraya yerleşti. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlansaydı Türkiye genel averajla 2. sıraya yerleşecekti.
2 Eylül’de oynanacak 7. maçlarda Finlandiya, İzlanda’yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, Ukrayna deplasmanına giderken Hırvatistan ise Kosova’yı ağırlayacak.