İlkay Gündoğan: Doğru yoldayım

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan İlkay Gündoğan, iddialı konuştu. Manchester City forması giyen İlkay, "Doğru yoldayım. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Geçen aralık ayında iç sahada Watford’u 2-0 yendikleri maçın 44. dakikasında sakatlanan ve çapraz bağlarını kopararak sezonun ikinci bölümünü tamamen kaçıran İlkay, iyi hazırlandığını ve doğru yolda olduğunu söyledi.

Altı aylık tedavi sürecinin ardından artık hazır olduğunu ifade eden İlkay, “Çok çalışıyorum. Doğru yoldayım. Sezon öncesi kampında takıma katılacağım” diye konuştu. Takımın maçlarını kenardan seyretmenin çok zor olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, “Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki ligin ilk maçında sahada olacağım. Herkesten geç tatile gidip, herkesten önce sezonu açacağım. Taraftarlara en azından bir-iki maç potansiyelimi gösterebildiğim için çok mutluyum. Destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm motivasyonum gelecek sezon çok iyi olmak üzerine. Sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Borussia Dortmund’dan City’ye transfer olan İlkay’ın, sakatlığından önce Pep Guardiola’nın pas oyununda kilit bir rol oynaması bekleniyordu.