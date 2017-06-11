İlber Ortaylı’dan Fatih Terim’e Arda Turan eleştirisi

Milli Takım’da yaşanan Arda Turan krizi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuya son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı yorumlarıyla dahil oldu

Türkiye’nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’ın önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılması, ardından da Milli Takım’ı bıraktığını açıklaması gündeme oturdu. Konu ile ilgili pek çok spor yazarı yorum yaparken, kimisi Fatih Terim’i kimisi Arda Turan’ı haklı buldu. Bu yorumlara son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da eklendi. Arda Turan’ın cahil bir futbolcu olmadığını belirten İlber Ortaylı, Fatih Terim’in tavırları ile yıldız futbolcuyu kaybetmeye yönelik bir tercih yaptığını söyledi.