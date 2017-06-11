Hatem Ben Arfa çılgınlığı!

Transfer döneminde ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan G.Saray'da listenin ilk sırasında PSG'den ayrılması beklenen Hatem Ben Arfa yer alıyor. PSG Teknik Direktörü Unai Emery ile anlaşamayan ve yeni bir heyecan arayan 30 yaşındaki yıldız 10 numara için başta G.Saray olmak üzere çok sayıda takım sırada bekliyor. Ancak sarı-kırmızılılar yaptığı teklifle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
Fransa’da senelik 3.6 milyon Euro kazanan Ben Arfa için 4 milyon artı bonuslar öneren sarı-kırmızılılar en iyi teklifi yapan takım oldu. Kariyerine Avrupa'nın önemli liglerinde devam etmek isteyen Ben Arfa'nın aklını maddi gücüyle çelmeye çalışan yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi oldu. Geçen sezon bedavaya aldığı Ben Arfa'nın maliyetinden kurtulmak isteyen PSG, yüksek bir bonservis bedeli istemiyor.