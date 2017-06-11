Hakan Altun’dan Demba Ba’dan sonra Atiba bestesi…

Beşiktaşılığı ile bilinen sanatçı Hakan Altun, büyük ses getiren "Demba Ba" bestesinden sonra, yeni bir bomba ile siyah-beyazlı taraftarları mest edecek. Kısa zamanda taraftarların gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson için oyuncu Zafer Algöz ile beraber yeni bir beste yapan Altun, bu yeni parçanın da büyük ses getirmesini bekliyor.

Hakan Altun, “Konu Aşk” adını verdiği 12. albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Beşiktaşlılığı ile tanınan sanatçı daha önce Zafer Algöz ‘le birlikte Demba Ba için yazdıkları şarkıyla gündeme gelmişti. Altun şimdi de Beşiktaş’ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson için bir şarkı hazırladıklarını açıkladı. İşte Hakan Altun ile gerçekleştirdiğimiz o söyleşi:

Edda SÖNMEZ / SÖZCÜ

“BEN ATALARIMDAN GELME BEŞİKTAŞLIYIM”

Gönül verdiğiniz Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaş’ın ligdeki ve günlük hayattaki duruşunu nasıl buluyorsunuz?

Beşiktaş halkın takımı bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş’a en büyük hizmeti veren insanlardan biri Süleyman Seba’dır. Rahmetli Süleyman Seba Beşiktaşlıların duruşunun nasıl olduğunu bütün Türkiye’ye öğretmiştir. Öteki takımların başkanları bile idol olarak kendilerine Süleyman Seba’yı seçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun çevik, zeki aynı zamanda ahlaklısını severim” lafının başkan versiyonu Süleyman Seba’dır. Gerçekten çok büyük izler bırakmıştır. Ben atalarımdan gelme Beşiktaşlıyım. Böyle bir durumum var.

Halka yakın olması ve öyle bir sosyal sorumlulukları var ki Çarşı grubunun… Mesela sadece kendi takımına yapılan haksızlığa değil dünyadaki bütün kötülüklere karşılar. Termik santralde karşı geliyor Çarşı , doğanın bozulmasında karşı geliyor Çarşı. Sadece takımlarının lehine çalışan bir sosyal taraftar grubu değil bana göre. Beşiktaşlı olduğum için çok gurur duyuyorum. Çünkü ben kötü günde de Beşiktaşlıyım diye haykırdım. Çünkü takım tutmak aileden sonra ki ikinci tutkudur.

YENİ BESTE GELİYOR

Demba Ba’dan sonra bir beste daha geliyor Peki “Dem Ba Ba” gibi yeni bir şarkı gelecek mi?

Şu an Zafer Algöz yazmaya başladı sözlerini. Yeniköy tribünü gibi bir ekibimiz var bizim evde toplanıyoruz. “Atiba’ya” beste yapıyoruz. Daha doğrusu yaptık. Toplanıp okumamız kaldı. Atiba, Atiba hayraney… Kanada’dan gelmiştir… Atiba Atiba kurbaney… Böyle bir şey…Biz Demba Ba’yı öylesine yaptık. Youtebe’da en çok tıklanan beşinci videomuz oldu.

FOTO: Mustafa KIZGINYÜREK