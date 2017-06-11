Göztepe’de Yılmaz Vural kararı salı günü

Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Yılmaz Vural ile ilgili nihai karar salı günü verilecek. İki taraf da yola beraber devam etmek niyetinde.

Göztepe’de normal sezonun bitimine 9 hafta kala takımın başına geçen geçtikten sonra sarı kırmızılı ekibi önce play off’a, ardından Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın göreve devam etmeyeceğinin salı günü netlik kazanacağı bildirildi.

Dün ilk görüşmeyi yaptığı tecrübeli teknik adamla bugün yeniden bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil, sonucu salı günü kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi. Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasının ardından Vural, Göztepe’deki görevine devam etmeyi çok istediğini açıklamış, Başkan Sepil ise şu anda aklında Yılmaz Vural dışında bir isim olmadığını dile getirmişti.