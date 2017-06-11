Galatasaray’a Galli forvet

Drogba ve Burak Yılmaz'ın gidişinden sonra forvette yaşanan boşluğu dolduramayan G.Saray, bu sezon en az 2 takviye yaparak rekabeti yeniden üst seviyeye çıkartacak. Bafetimbi Gomis ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da forma rekabeti içerisinde bulunacak olan bazı isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Bu golcü oyuncu, İngiliz basının iddiasına göre Burnley forması giyen Sam Vokes'dan başkası değil. 1.86 boyundaki futbolcuyla ilgilenen G.Saray yönetiminin ilerleyen günlerde teklifte bulunacağı belirtildi.
Galli oyuncunun gelmesi durumunda sarı-kırmızılıların bazı teklifler alan Eren Derdiyok ile de yollarını ayırması bekleniyor. Böylece Eren'den gelecek para, Vokes'a gidecek.