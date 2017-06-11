Galatasaray’a Galli forvet

Geçen sezon Premier Lig’de tam 10 gol atan 1.86 boyundaki Galli oyuncu Vokes ile ilgilenen Galatasaray, böylece takımdaki rekabeti üst seviyeye çekecek. Sam Vokes gelirse Eren’in gönderilmesi gündemde...

Drogba ve Burak Yılmaz'ın gidişinden sonra forvette yaşanan boşluğu dolduramayan G.Saray, bu sezon en az 2 takviye yaparak rekabeti yeniden üst seviyeye çıkartacak. Bafetimbi Gomis ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da forma rekabeti içerisinde bulunacak olan bazı isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Bu golcü oyuncu, İngiliz basının iddiasına göre Burnley forması giyen Sam Vokes'dan başkası değil. 1.86 boyundaki futbolcuyla ilgilenen G.Saray yönetiminin ilerleyen günlerde teklifte bulunacağı belirtildi.

Hatem Ben Arfa çılgınlığı! Yeni sezonda başka bir takımın formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Hatem Ben Arfa'ya çok sayıda teklif var. Ancak oyuncuya en iyi rakamı sunan Galatasaray, rakiplerinin önüne geçmeyi bildi İlgili Haberi Oku

Galli oyuncunun gelmesi durumunda sarı-kırmızılıların bazı teklifler alan Eren Derdiyok ile de yollarını ayırması bekleniyor. Böylece Eren'den gelecek para, Vokes'a gidecek.