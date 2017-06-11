Formula 1’de Kanada Grand Prix’sini Mercedes’ten Lewis Hamilton kazandı

Kanada Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu. Formula 1'de sezonun yedinci Grand Prix'sini Mercedes'ten Hamilton kazanırken takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci, Red Bull'dan Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

Formula 1’de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix’sini Mercedes’ten Lewis Hamilton kazandı. Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci olurken Red Bull’dan Daniel Ricciardo 3. olarak podyumun son basamağında yer aldı. Hamilton Gilles Villeneuve Pisti’ndeki 6. kariyerinin ise 56. Grand Prix zaferini elde etti.

Ferrari’den Sebastian Vettel 4. olurken 2017’de ilk kez podyumun dışında kaldı. Mercedes’in ‘duble’ yaptığı yarış sonunda pilotlar klasmanında Vettel, 141 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci Hamilton rakibine yaklaşırken 129 puana yükseldi. Valtteri Bottas ise 93 puanla üçüncülükte yer alıyor.

Markalar klasmanında ise yaptığı dubleyle Ferrari’yi ilk sıradan indirmeyi başardı. Mercedes’in 222, Ferrari’nin 214 puanı bulunuyor. Üçüncü Red Bull Racing-TAG Heuer ise 112 puanda. Formula 1’de sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’si 25 Haziran’da Bakü’de gerçekleştirilecek.