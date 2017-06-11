Fenerbahçe Valbuena’yı bu hafta bekliyor

Fenerbahçe'nin Lyon'dan kadrosuna katmak istediği Mathieu Valbuena'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Spor Toto Süper Lig’de beklentinin altında kalan ve önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici’yi sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertli takım, Olimpique Lyon’da forma giyen 32 yaşındaki Mathieu Valbuena’yı da İstanbul’a getiriyor. Orta sahanın ortasında, sağ ve sol açıkta forma giyebilen tecrübeli futbolcunun hafta içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollünden geçeceği ve ardından da Fenerbahçe’ye imza atacağı öğrenildi.

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Uzun yıllar Marsilya forması giyen, ardından da Dinamo Moskova’ya transfer olan Valbuena, 1 yıllık Rusya macerasının ardından 2015 yılında Lyon’a transfer olmuştu. Fransa Milli Takımı’nın formasını 52 kez giyen ve 8 gol atan Valbuena’nın Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.