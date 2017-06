Fatih Terim’den çok kritik açıklamalar!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasına giden süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan'ın prim meselesinde sesini yükselttiğini ifade eden deneyimli teknik adam, sesini yükseltmemesi konusunda kendisini uyardığını söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandığımız Kosova maçının ardından basın toplantısı düzenliyor. Maçtan önce Arda Turan krizi ile ilgili her şeyi açıklayacağını ifade eden kurt çalıştırıcı, basın mensuplarına maç sonrası için sorularını hazırlamalarını ve her suali yanıtlayacağını ifade etmişti.

Fatih Terim’in sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Milli takımda bir şey yok. Milli takım 4-1 kazanmış ve 11 puanda. Açıkçası son günlerde ülkede Mehmetçikler toprağa düşerken, genç öğretmenlerimiz hain saldırılarda can verirken, dışarıdaki düşmanların hepsi ülkemizin karşısında dururken, içerden ve düşmandan birçok düşmanla mücadele ederken ülke, böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten hicap duyuyorum.

Dünyanın kendi etrafımda dönmediğini, kendi derdimin en büyük dert olmadığını ve yaşananlardan bir sonra kimsenin bunları umursamayacağını bildiğim için üzülüyorum. Bir söz verdim , o yüzden olayları açıklamaya çalışacağım. 2016’da bir çok şey yaşandı. Bunlar sadece prim değildi. Yıldırım bey ve biz toplandık ve Burak’a prim vermeyelim mi dedik. Hayır. Birçok şey oldu orada.

SADECE PRİM DEĞİL

Oradakiler sadece primle ilgili konu değildi. Orada antrenmanlara geç çıkıldı, fotoğraflara girilmedi. Onları anlatmanın manası yok. Döndükten sonra da hiç kimsenin bilmediği, duymadığı şekilde ben bir araştırdım ve bazı arkadaşlarımız yoktu. Çünkü muhakkak oyuncular önemlidir, büyük oyunculardır. İtirazım yok. Bir yerde ilkeler, disiplin ve kendini bilmesi çok önemlidir.

Benim idare ettiğim oyuncuların içinde 30 senedir hiçbir problem olmadı; ama dışarıdan idare ediliyorsa yapılacak bir şey yok. Herkesin alınmayış nedeni ayrı demiştim. Bir daha almadım. Ondan sonra bütün ülke, ya hoca herkes hata yapar, herkes bir şans almalıdır, kazanmayız düşüncesiyle ben de kadroyu bir kez daha açıkladım ve o arkadaşları geri çağırdım.

O tarihten bu tarihe kadar uçak olayına kadar bir olay oldu mu? Yok. Arkadaşlar, bu zaman zarfında oyuncularımız tarafından Fransa’da, Türk televizyon ve basın mensuplarına ve dışarıya bilgi sızdırıldığı iddiaları oldu.

YANIMDAKİLER BİLDİKLERİNİ AKTARMAZ

Hande Sümertaş, uzun yıllardır burada çalışıyor. İçinizden biri çıksın desin ki Hande bize bu bilgiyi verdi. Benim yanımdaki insanların ne olursa olsun bildiklerimi aktarmayacaklarından eminler. Bizim hepimizi tuzağa düşürdüler. Biz de hata yapabiliriz. Muhakkak benim de uygulamalarda insanlara yanlış gelebilecek davranışlarım olabilir. Evladımız yerine koyduğumuz bu sporcularımızın iyi olmasından başka ne düşündük ki?

Olay Bilal Meşe olayı değildir. Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi de değil. Ben aldım uçağa. 3 ay önce biz programları yaparken, Ramazan’a denk geldiği için… Hocam, 1070 km Üsküp. Eğer bizim uçakla gelmezlerse ondan sonra saatlerce sahura kadar direksiyon sallayacaklar dediler. Ben de o zaman arkadaşlarımız bizimle gelebilir dedim. Bir uygulama yapacakken oyunculara sormayız biz. Yine olsa yine alırım.

Prim ile ilgili belki bir sebepmiş gibi bahsedildi ama bunu sebebinin prim olmadığını ifade ettim. Prim bir araç. Kimsenin etrafında dönmüyor dünya. Burada herkes ciddiyetle disipline uymak zorundadır. Herkes eşit davranmaya çalışıyoruz. İlk maç Kosova’ydı. O günden bu yana her şey güzel değil miydi? Ben Arda’yı milli takıma aldım ama gönlüme almadım demiştim.

Bazen ben de içime sinmese de kendi çocuklarıma da bir hak veriyorum. Milli takım herkesin milli takımı.

– Fatih Terim, önce 150 bin Euro olarak belirlenen, sonradan TFF’nin 500 bin Euro’ya yükselttiği primlerin futbolcuların baskısıyla 650 bin Euro’ya çıkartıldığı iddialarını kabul etti.

HUZURLU KAMP YAŞATMADINIZ

Kimin kimlerin avuktalığına soyunduğuna, yapılan yanlışlara kimlerin sahip çıktığına, kimlerin nelerle beslendiğine bakmak lazım. Biz kötü insanlara ve kötü duruma karşı her zaman uyanık ve hazır olmak zorundayız. Bu öyle şaka değil. Milli takımı 13-13-11-11, kağıt üzerinde iddiası var. Bir tane milli maç öncesi ve sonrası son 1 senedir huzurlu bir kamp bize yaşatmadınız, yaşatmadılar… Biz ne yaptık da bunu hak ettik? Bu tip kavgaların ağız şapurdattığını bilen biriyim; ama biraz da vicdan ya!

“Sizin buraya aldıranın, hadi neyse…” demiş. Ben buradayım. Ne zaman kim istiyorsa yerim ve adresim belli. Sorun bakalım Yıldırım bey ile ne konuşmuşlar, niye açılmış telefon. Ben 1. sırada oturuyorum olay 12. sırada oluyor .Baya bir mesafe var. Yardımcı antrenörümü gönderdim oraya. Ben hostes ile münakaşa ettiklerini sandım. Oturdum yerime iPad’den maçı izliyorum. Kerem’i çağırdım ne oldu diye, Bilal Meşe ile münakaşa edildi şu an her şey sakin dedi. Ben gülerek kokpite giden bir oyuncu gördüm. Ne zaman kendi arabama bindim, yanımdakiler bana her şeyi tam anlattılar. Sabah kendisini çağırdığımda başkan ve Ali Dürüst beni aradılar ve hemen deklarasyon reaksiyonunu göstermek istediklerini söylediler. Ben bir konuşayım dedim. Kendisine bir şans vermek istediğimi söyledim, bir metin yazıldı, o da bunu kabul etti. Ancak ondan sonraki olayları biliyorsunuz. Arkamızdan konuşulanları bilmiyoruz. Biz buradayız, yerimiz yurdumuz da belli.

Eğer bir şey varsa yüzüme söyleyecek. Yüzüme söylesin, öyle yok. Varsa birisinin öyle bir sıkıntısı yüzüme… Beraber yaşıyoruz bunları.

ARDA DÖNECEK Mİ SORUSUNA…

Bir yazı geçireyim. Torunlarıma çocuklarıma gideyim… Sizin pres ve baskınızdan kurtularak gideyim. Magazin sorusu soruyorsunuz. Uygulamaları göreceksiniz bundan sonra… Alırım, almam dersem bugünün manşeti çıkaracaksın kendine göre..

Ben içime sinmeyerek aldım demenin mesajı nedir. Gönlüm kırık. İnsan sevmediği kimselerden beklemediği hareket alınca kırılır. Bu arkadaşlar oynamadılar aldık, kiloları vardı aldık, problemleri vardı aldık… Bana dediler ki, “Sizden özür dilerlerse affeder misiniz”. Ben özür filan istemiyorum milli takım halkın milli takımı dedim. Almadım bir dert, aldım yine ben eleştirildim.

VOLKAN DEMİREL DÖNER Mİ?

Milli takım herkese açık. Ben olduğum sürece buraya kimse giremez, ben olduğum sürece burada kimse forma giyemez gibi köşeli cümleleri sevmiyorum. Bir gün bu kararı verirsek herkes bu formayı giyebilir. Bu Volkan için de herkes için de geçerli. Şu anda Volkan Babacan çok iyi oynuyor. Ben kimi alıp kimi almayacağıma herkesi seyrederek, arkadaşlarımla iyice konuşarak, hak yememeye çalışarak, en iyi şekilde takip ederek karar veriyorum.

ARDA SESİNİ YÜKSELTTİ…

Arda, Burak’ın primi için konuşurken sesi biraz fazla yükselmişti. Ben de sesini fazla yükseltmemesini söyledim.

Bilal Meşe dostumdur. Kimse özür dilemesin deniliyor ama olur olmadık sözler kullanılıyor. Toplantı odasına girecektik, son anda vazgeçti kendisi. Güzel şeyler konuşulacaktı ve böyle bir karar aldığını açıkladı. Bunu kabul etmemiş olsaydı milli eşofmanını yaptırmazdık. Güzel olacağını, iyi olacağını söyleyerek izin vermiştik basın toplantısında. Keşke olmasaydı ama herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Biz de o meseleyi orada çözebilirdik. Ne var içinde kim yazdı, kimler yardım etti oraları kalsın.

Yıldırım Demirören ile birbirimize yakın ve tutkun duruyoruz. Geldiğimden beri bir sorun yaşamadım Benim duruşum belli.

MİLLİ TAKIMDA KALACAK

Sayın Demirören ile ilk günden bu güne kadar aramızda bir şey olmadı. Bibirimize sırtımızı döndüğümüz bir konu yoktur. Farklı düşüncelerde de olsak birbirimize saygı ve sevgim var. Kontratım var, gençlere güveniyorum. Ben buradayım.