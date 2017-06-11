Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam bir adım önde

İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için yoğun bir mesai harcayan Evkur Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör adayları arasında Ertuğrul Sağlam'ın ismi bir adım önde yer alıyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda korkulu rüya görmek istemeyen sarı-siyahlı yönetimin, Ertuğrul Sağlam ile imzaya yakın olduğu öğrenildi. Diğer adaylar arasında ismi daha ağır basan Ertuğrul Sağlam ile pazartesi günü yapılacak olan son görüşmelerin ardından anlaşmaya varılması bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli teknik adam ile İstanbul'da sözleşme imzaladıktan sonra bir imza töreni de Malatya'da düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Teknik heyet belirsizliği nedeniyle iç ve dış transferde diğer kulüplerin gerisinde kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un hoca konusunu netleştirdikten sonra transfere yöneleceği belirtildi.