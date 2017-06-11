Ekpe Udoh’un üniversitede çektiği aşk acısı

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh, üniversitede sevgilisi ile yaşadığı bir anısını anlatarak güven duygusunun önemine vurgu yaptım.

Atatürk ve Türkiye’ye hayranlığı ile bilinen Fenerbahçe’nin ABD’li pivotu Ekpe Udoh, hiç bilinmeyen bir anısını anlattı. Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Ekpe Udoh’un güven vurgusunun altını çizerken verdiği örnekte, üniversite yıllarında çektiği bir aşk acısı ortaya çıktı.

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Sevgilisini başka bir arkadaşı ile öpüşürken gördüğü için çok üzüldüğünü söyleyen Ekpe Udoh “Üniversitedeyken kız arkadaşımı, arkadaşlarımdan birinin öptüğü gördüğümde bu beni çok yaraladı, çok acı çektim. O yüzden benim için güven çok önemli…” dedi.

Atatürk’e olan hayranlığını da yineleyen Ekpe Udoh “Birkaç günlük boşluğumuz vardı ben de Anıtkabir'e gittim. Aslanlı yoldan yürürken çok heyecanlandım. Atatürk inanılmaz bir lider… Büyük saygım var. Anıtkabir’den çok etkilendim” şeklinde konuştu.