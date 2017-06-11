Clichy bitti bitiyor

F.Bahçe,Manchester City ile sözleşmesi biten Gael Clichy’yi ekstra önerdiği imza parasıyla ikna etti. Yönetim,haftaya Fransız sol bekin menajeriyle görüşüp bu transferi resmiyete dökecek.

İsmail Köybaşı'yla yollarını ayırmayı planlayan F.Bahçe, sol beke takviye yapacak. Öne çıkan isim iseManchester City ile kontratı biten Gael Clichy. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla yaptıkları ilk görüşmede prensipte anlaştı, tecrübeli sol beki imza parasıyla ikna etti. Yönetim, gelecek hafta oyuncunun menajeriyle İngiltere'de görüşüp bu transferi resmen bitirecek. Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yla yollarını ayırdıktan sonra yeni sezonda sol bek rotasyonunu Gael Clichy ile Hasan Ali Kaldırım olarak planlıyor. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek için F.Bahçe'nin en büyük rakibi ise Fransız kulübü Marsilya…

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Ancak sarı-lacivertliler, Gael Clichy'ye önerdiği yıllık ücret ve imza parası nedeniyle bu transferde Marsilya'nın bir adım önünde.